Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçmen Kuşlar Hindistan'ın Assam Eyaletinde Dinleniyor

Güncel Haberler

Göçmen Kuşlar Hindistan'ın Assam Eyaletinde Dinleniyor

MORİGAON, 21 Aralık 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki Pobitaro doğal hayatı koruma bölgesinde göçmen kuşlar bir sulak alanda dinleniyor, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

MORİGAON, 21 Aralık 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki Pobitaro doğal hayatı koruma bölgesinde göçmen kuşlar bir sulak alanda dinleniyor, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Aralık Assam India Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title