Göçmen Kuşlar Hindistan'ın Assam Eyaletinde Dinleniyor
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MORİGAON, 21 Aralık 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki Pobitaro doğal hayatı koruma bölgesinde göçmen kuşlar bir sulak alanda dinleniyor, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
MORİGAON, 21 Aralık 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki Pobitaro doğal hayatı koruma bölgesinde göçmen kuşlar bir sulak alanda dinleniyor, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel