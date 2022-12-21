Göçmen Kuşlar Hindistan'ın Assam Eyaletinde Dinleniyor Güncel Haberler MORİGAON, 21 Aralık 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki Pobitaro doğal hayatı koruma bölgesinde göçmen kuşlar bir sulak alanda dinleniyor, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) MORİGAON, 21 Aralık 2022 (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Morigaon bölgesindeki Pobitaro doğal hayatı koruma bölgesinde göçmen kuşlar bir sulak alanda dinleniyor, 20 Aralık 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Assam India Güncel Haberler

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