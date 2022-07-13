Giresun Valiliği'nden 'şüpheli mantarları tüketmeyin' uyarısı

Giresun Valiliği, doğada yetişen mantarlar hususunda dikkatli olunması, şüpheli mantarın kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinde 14 kişinin mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldıkları anımsatıldı.

Tedavileri devam eden kişilere acil şifalar dilenen açıklamada, "Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmasını ve şüpheli mantarın kesinlikle tüketilmemesini önemle hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün yazılı açıklamasında ise 14 kişinin Giresun, Trabzon, Sivas ve Gümüşhane'deki hastanelerde tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Ülke genelinde yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesi ve tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarının yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülmesi olasıdır. Zehirlenme belirtileri, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmekte ve çeşitlilik gösterebilmektedir." denildi.

Açıklamada, mantarın yenilmesinin ardından 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme belirtilerinin görülebileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir. Vatandaşlarımızın doğada yetişen ve zehirli olması muhtemel mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketmeleri sonucunda ilgili belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşumuza başvurmaları hayati önem taşımaktadır."