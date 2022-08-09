Giresun haberleri: AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret Gelen Giresun haberine göre AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi'ni ziyaret etti. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi'ni ziyaret etti. Öztürk, ziyarette şube başkanlığına yeni seçilen Ogün Elifoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti. Milletvekili Öztürk, yeni yönetim kuruluna "hayırlı olsun" dileğini ileterek, görevlerinde başarılar diledi. Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Elifoğlu ise Milletvekili Öztürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Güncel AA / Atakan Çıtlak Sabri Öztürk Milletvekili Memur Sen Giresun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Giresun haberleri: AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.