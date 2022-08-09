Giresun haberleri: AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret
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Gelen Giresun haberine göre AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi'ni ziyaret etti.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi'ni ziyaret etti.
Öztürk, ziyarette şube başkanlığına yeni seçilen Ogün Elifoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.
Milletvekili Öztürk, yeni yönetim kuruluna "hayırlı olsun" dileğini ileterek, görevlerinde başarılar diledi.
Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Elifoğlu ise Milletvekili Öztürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel