Giresun Espiye'de Düğün Salonu ve Kongre Merkezi İçin Temel Atıldı

Giresun'un Espiye ilçesinde düğün salonu ve kongre merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, törende yaptığı konuşmada, projenin hayırlı olmasını diledi.

Karadere, 2 bin metrekare kapalı alan olarak planlanan projenin yaklaşık maliyetinin 26 milyon lira olduğunu belirten Karadere, "6 ay içerisinde tamamlanacaktır. İçerisinde 100 kişilik nikah salonu, kafeterya ve yaklaşık bin kişilik düğün salonu ve bir adet toplantı salonu bulunmaktadır. Projemiz Espiye ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların binanın temeli atılarak dualar edildi.