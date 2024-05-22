Vejetaryen mutfağıyla ön plana çıkan Giresun'da yeşil lezzetler gastronomi festivali gerçekleştirilecek.

Giresun Turizm Tanıtma Platformunca 25 Haziran Cumartesi günü Atatürk Meydanı'nda organize edilecek festivalde ünlü şefler tarafından yemek gösterileri yapılacak.

Şeflerin geleneksel tariflerle hazırladıkları yemekleri katılımcılara sunacağı festivalde, ziyaretçiler bu lezzetlerin hikayelerini ve yapım süreçlerini öğrenme fırsatı bulacak.

Etkinlik boyunca Giresun'un organik tarım ürünleri ve doğal lezzetleri sergilenecek.

Festivali kapsamında çay üretiminin yaygın olduğu Eynesil ilçesinde 26 Mayıs Pazar günü çay hasadı şenliği gerçekleştirilecek.

Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Ticaret Odası ve Giresun Ticaret Borsası'nın da destek olduğu festivalde halk oyunları gösterileri sergilenip ve konserler verilecek.