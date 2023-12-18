Giresun'da Tarihi Eser Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Giresun'da evinde ve iş yerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli H.N'nin üzerinde, evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli model ve markalarda 7 tabanca, 215 fişek, 11 şarjör ve tabanca namlusu ele geçirildi.

Aynı adreslerde, Osmanlı'nın çeşitli dönemleri ile Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, mührü şerif, eski dönemlere ait olduğu düşünülen kopmuş yüzük parçası, metal süs eşyası, farklı görüntüye sahip 2 taş parçası ve ağzı kapalı cam tüp içerisinde metal parçası bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N. "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.