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Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi, 3 kişi yaralandı

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Giresun'un Çıtlakkale Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Giresun'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Çıtlakkale Mahallesi Batlama TOKİ mevkisinde, Hacıhüseyin Mahallesi Muhtarı İpek Can'ın (56) kullandığı 28 ACM 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Batlama deresine devrildi.

Yaralanan sürücü Can ile otomobildeki Yılmaz Can (61) ve Ali Can (59) olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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