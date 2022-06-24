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Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çınarlar Mahallesi Şehit Süleyman Selçuk Sokak'ta kanalizasyon bacası tamiratı, Hacımiktat Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi, Çıtlakkale Mahallesi Stadyum Sokak'ta içme suyu şebeke hattı tamiratı, Erikliman Mahallesi Devret Caddesi, Gedikkaya Mahallesi 102. Nolu Sokak'ta yağmur suyu hattı çalışması, Teyyaredüzü Mahallesi Taflancık mevki ve Alınca Sokak'ta kanalizasyon hattı tamiratı çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanacağı aktarılan açıklamada, gelen talepler doğrultusunda sorunların aciliyet sırasına göre giderildiği ifade edildi.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

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