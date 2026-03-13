Haberler

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 64 yeni ürün eklendi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünleri listesini güncelleyerek 64 yeni ürünü duyurdu. Listeye giren ürünler arasında kıyma, bal, sucuk gibi temel gıdalar yer alıyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıda listesini güncelledi. Listeye 64 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 13'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 64 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı ve yoğurt gibi ürünler yer aldı. Bir markanın 'dana sucuk' ibaresiyle sattığı üründe sakatat tespit edildi. Yine bir firmanın 'siyah çay' ibaresiyle sattığı üründe gıdada kullanımına izin verilmeyen boya belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşhanede de et kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
