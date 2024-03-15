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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği final maçını takip etti

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Bakan Bak, Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında Çiğli Bilim Doğa ile Esenkent Okyanus arasında mücadele eden takımları izledi ve kazanan takıma kupasını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği erkekler final maçını takip etti.

Bakan Bak, Başakşehir Spor Kompleksi'nde Çiğli Bilim Doğa ile Esenkent Okyanus arasında oynanan final karşılaşmasının hava atışını yaptı.

Beraberindekilerle birlikte karşılaşmanın tamamını izleyen Bakan Bak, daha sonra müsabakayı 84-76 kazanan Çiğli Bilim Doğa'nın kupasını verdi.

Karşılaşma öncesinde salonda kısa bir konuşma yapan Bak, "Finale hoş geldiniz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle basketbola çok büyük önem veriyoruz. Bu finallerin yapılması bizi çok mutlu ediyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Kazananı tebrik edeceğiz, kaybedeni alkışlayacağız. Spor dostluk, barış, kardeşliktir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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