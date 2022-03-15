GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE - Haberler

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GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e ulaştı.

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehir'e ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen 'Zafer Koşusu' kapsamında, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi. Bilecikli atletlerin getirdiği kutsal emanetlerin teslimi için Tepebaşı ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eskişehirli atletler, Bilecikli atletlerden aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı. Deniz suyu, toprak ve Türk bayrağının 18 Mart'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtildi.

GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

GELİBOLU'DAN GETİRİLEN 'KUTSAL EMANETLER' ESKİŞEHİR'DE

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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