Gelibolu'da Hıdırellez coşkusu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, baharı müjdeleyen Hıdırellez, düzenlenen eğlencelerle coşkuyla kutlandı. Yakılan ateş üzerinden atlayan vatandaşlar, sabah da sahile akın ederek dileklerini suya bıraktı.

Hz. Hızır ve Hz. İlyas peygamberlerin buluşarak dilekleri gerçekleştirdikleri gün olduğuna inanılan, baharın müjdecisi Hıdırellez için Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde eğlenceler düzenlendi.

İlçedeki 75. Yıl Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri için Hıdrellez ateşi yakarak, okul bahçesinde baharın gelişini kutladı. Öğrenciler okul bahçesinde, Gelibolulular ise sokak aralarında yakılan ateşlerin üzerinden atladı.

Gelibolulular, gün doğarken de Hamzakoy ve Feneraltı mevkilerinde sahile akın etti. Deniz kıyısında dua eden vatandaşlar, sahip olmak istedikleri ev, araba, kimileri gemi, gelin -damat gibi dilekleri simgeleyen çeşitli şekilleri betonlara ve kağıtlara çizerek suya bıraktı. Dileklerinin kabul olması için bereket getirdiğine inanılan deniz suyu ya da 41 taş toplayan bazı vatandaşlar, evine götürdü. Eskiden kalma adetlerini yerine getirdiklerini söyleyen ev kadını Sakine Kasapoğlu, Gelibolu'ya gelin geldim. 33 yıl olacak yarın. Hıdırellez'de gelmiştim. Hıdırellez'i burada gördüm. Şimdiye kadar bütün dileklerim kabul oldu. İnşallah bu senede olur. Bu sene kızımın evlenmesi, oğlumun atanması dileğinde bulundum dedi.

Bu arada Hıdrellez kutlamasına kuklası Masal ile gelen Nüzhet Yıldır Kılınç, dilek dileyip, Hıdırellez'de dilek dilersek kabul olurmuş. O nedenle geldik dedi.