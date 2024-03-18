Gebze'deki Fabrikada Sanayi Tüpü Patlaması: 2 Ölü, 6 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada, sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle sanayi tüpü patladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, patlama bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 kişinin patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.