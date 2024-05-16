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Gebze'de Tarihi Eser Operasyonu: Kur'an-ı Kerim ve Sanduka Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi değeri olan Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli bir kişinin üst aramasında 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen el yazması eserler ve ahşap kitapların muhafaza edildiği sanduka bulundu. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tarihi olduğu değerlendirilen Kur'an-ı Kerim, En'am-ı Şerif ve sanduka ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheli bir kişinin üst aramasında 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen deri kapaklı el yazması Kur'an-ı Kerim, el yazması En'am-ı Şerif ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka buldu.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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