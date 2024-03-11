Gebze'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan dolayı para cezası kesildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hürriyet Mahallesi'nde S.A. yönetimindeki 42 ADB 322 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen sürücüye, para cezası kesildiği öğrenildi.