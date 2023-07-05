Gebze'de devrilen tırın demir boruları ulaşımda aksamaya neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu yola saçılan demir borular, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kazada hafif yaralanan sürücü ise ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.