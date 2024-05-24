Gazze Şeridi'nde Gıda ve İlaç Krizi Uyarısı

GAZZE, 24 Mayıs (Xinhua) -- 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki nüfusun çoğunluğu gıda, ilaç ve temel insani ihtiyaçlara erişememekten muzdarip. Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşlar, bölgede kıtlık ve yerel halk arasında salgınların ve hastalıkların baş göstermesi gibi vahim sonuçların ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.