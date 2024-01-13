İngiliz Doktorlar Gazze'deki İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Törenine Katıldı

Gazze'de görev yapan İngiliz doktorlar, başta meslektaşları olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Londra'da düzenlenen anma törenine katıldı.

"Filistin İçin Sağlık Çalışanları" çağrısıyla İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğinde Prof. Dr. Nick Maynard, James Smith, Deborah Harrington ve Khalid Dawas, son 2 haftadır görev yaptıkları Gazze'de yaşadıklarını anlattı.

Maynard burada yaptığı konuşmada, 2010'dan bu yana doktor olarak gittiği Gazze'nin kalbinde önemli bir yere sahip olduğunu ve orada görev yapan her sağlık çalışanının Gazze'ye dönmek istediğini söyledi.

Gazze'deki çoğu hastanede görev yaptığını anlatan Maynard, "Göreceklerim karşısında kendimi hazırladığımı düşünüyordum. Birçok insanla ve meslektaşımla konuştum ve korkunç manzaralarla karşılaşacağımı biliyordum ama hazır değilmişim. Beklediğimden çok daha kötüydü." dedi.

"Göreceğimi hiç tahmin etmediğim şeyler gördüm" diyen Maynard, Aksa Şehitleri Hastanesindeki görevinin sona ermesinden bir gün önce İsrail güçlerinin yoğun bakım bölümünü vurduğunu anlattı.

Maynard, hastanenin kullanılmaz hale geldiğini belirterek, "Aksa Şehitleri Hastanesi, Gazze'nin orta bölgesinde işleyen tek hastane. İşler hastaneler artık güneydeki Han Yunus ve Refah'ta. Onlar da Gazze nüfusu için yetersiz." değerlendirmesini yaptı.

Gazze sağlık sisteminin sistematik olarak yok edildiğine vurgu yapan Maynard, "Tam bir ateşkes sağlanana kadar bu durmayacak. O yüzden politikacılara ateşkes çağrısı yapmaları, bu toplu katliamı durdurmaları için baskı yapmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de sabah büyük bir patlama sesiyle uyanıyorduk"

Acil servis doktoru James Smith da konuşmasında, Gazze'den ayrıldıktan bir gün sonra birlikte görev yaptıkları Filistin Kızılayı çalışanı ambulans şoförü ve acil tıp uzmanlarının İsrail saldırılarında öldürüldüğünü kaydetti.

İngiliz siyasetçilerinin, "İnsani yardım girişi" açıklamalarını değerlendiren Smith, "Bu İsrail şiddetinin üzerini örten bir örtüdür. Tek çözüm acil ateşkestir." dedi.

Kadın doğum uzmanı Harrington da konuşmasında, hastanelerin sistematik olarak devre dışı bırakılmaya çalışıldığını anlatarak, "Çok kısa bir süre Gazze'de kaldık ve Gazzelilerin çektiği acılara şahit olduk. Ayrıca sağlık çalışanlarının yaşadıklarına da şahit olduk. Ailelerinin yaşadığı korkunç duruma rağmen işlerine bağlılıklarını görmezden gelemeyiz. Biz okyanusta bir damlaydık ama onlar bombardımana ve aile trajedilerine rağmen her gün görevlerine geldiler." diye konuştu.

Harrington, 2 hafta görev yapıp ayrıldığı Aksa Şehitleri Hastanesi yeni doğan bölümünde kalan 20 bebek için endişe ettiğini söyledi.

Cerrah Dawas ise Gazze'den döndüğü için kendisini suçlu hissettiğini belirterek, "Burada telefonum sabah alarmla beni uyandırıyor. Gazze'de genelde sabah 05.00'te büyük bir patlama sesiyle uyanıyorduk. Burada işime toplu taşımayla gidiyorum ve yolcular gülümsüyor. Gazze'de ise işe eşeklerin çektiği arabalarla gidiyorduk. İçinde yataklar, mutfak eşyaları ve güneye göçen insanlar oluyordu. Bazısı 6-7 kere yerinden edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Dawas, Gazze'de hastaneye gelenlerin insanlar tarafından taşınarak ya da sürüklenerek hastaneye getirildiğini ve hastane zeminine bırakıldıklarını söyleyerek, "Gazze'de mola veremiyorsunuz çünkü yiyecek yok, kimsenin elinde içecek su yok ve bu Gazze'nin normali oldu. Görevimiz bunun normalleşmemesi ve ateşkesin gerçekleşmesi." dedi.