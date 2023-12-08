Gazze'deki Sığınaklarda İnsanlık Krizi

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun kara operasyonlarının başlamasından bu yana, on binlerce insan kendileri için tek sığınak haline gelen Refah kentine kaçtı. Refah'taki barınak sıkıntısından ötürü on binlerce kişi, çadırlarını açık alanlara kurmak zorunda kaldı. BM verilerine göre Gazze'de tahminen 1,9 milyon insan yerinden edilmiş durumda ve yeterli gıdaya sahip olmayan ailelerin oranı yüksek.

ÇEKİM TARİHİ: 6 Aralık 2023

1. ANONS (İngilizce): SANAA KAMAL, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Xinhua muhabiri

2. Refah kentindeki geçici çadırlardan çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): SANAA KAMAL, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Xinhua muhabiri:

"Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun kara operasyonlarının resmen başlamasından bu yana, on binlerce insan kendileri için tek sığınak haline gelen Refah kentine kaçtı. Refah'taki barınak sıkıntısından ötürü on binlerce kişi, çadırlarını açık alanlara kurmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) kentteki nüfus arasında hastalıkların yayılabileceği uyarısında bulunurken, buradaki halka su, gıda, elektrik ya da herhangi başka bir hizmet sağlanamıyor."

BM verilerine göre Gazze'de tahminen 1,9 milyon insan, yani nüfusun yaklaşık yüzde 85'i yerinden edilmiş durumda.

BM Dünya Gıda Programı tarafından kısa süre önce yapılan bir araştırma, Gazze'deki ailelerin yüzde 83 ila 97'sinin yeterli gıdaya sahip olmadığını gösterdi.

"İsrail, biz Gazze'deyken güneydeki Han Yunus'a gitmemizi emretti. Tüm ailemle birlikte Refah'a taşındım. Kız kardeşimin eşi ve altı kişi öldürüldü. Evlerimizi ve dükkanlarımızı kaybettik, kalıcı olarak yerimizden edildik. Hayatımız çoktan cehenneme döndü."

"Refah'a geleli üç gün oldu. İsrailliler bize tahliye emri verince buraya geldik. Buradaki durum çok zorlayıcı. Yiyecek, içecek ya da herhangi bir şey yok."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze Şeridi'nden bildiriyor. (XHTV)