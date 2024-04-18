Gazze'deki Mülteci Kampı Saldırıları Devam Ediyor

ÇEKİM TARİHİ: 16 Nisan 2024

1. Megazi Mülteci Kampı'ndan çeşitli görüntüler

İsrail ordusu, altı ayı aşkın süredir devam eden saldırılarının bir parçası olarak geçen hafta Gazze Şeridi'nin orta kesiminde sürpriz bir askeri operasyon başlattığını duyurmuştu.

Saldırılarda en ağır darbeyi alan El-Megazi Mülteci Kampı sakinleri ise sarsıntıyı halen atlatabilmiş değil.

"Bu binada halihazırda yerinden edilmiş sekiz aile yaşıyordu. Biz uyurken, komşularımız İsrail'in hava saldırısı düzenleyeceği haberini verdi. Her şeyi geride bırakarak hızla kaçtık.

Güvende olmak için nereye gidebiliriz ki? Ailemizde kalp hastası bir kız çocuğu, iki yaşlı ve iki de engelli birey var. Yerinden edilmiş başka aileler de mevcut. Barınaklar dolu, bu yüzden nereye gideceğimizi bilmiyoruz."

"Bugün bombardımandan sağ çıkmayı başardım. Geçen yıl da kurtarma ekipleri beni yıkıntıların arasından son anda kurtarmıştı. Daha önceki bombardımanlarda iki çocuğumu, babamı ve erkek kardeşlerimi kaybettim. Ailemden 14 kişi öldü. Bu saldırılar hiçbir uyarı olmadan vuruyor.

Gazze'deki herkes zor durumda, geçinebilmek için yardım kuponlarına ihtiyaç duyuyor. Açlık her yere yayılmış durumda ve çekilen çile kelimelerle tarif edilemez."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Filistin'in Gazze kentinden bildiriyor.

(XHTV)