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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 34.654'e yükseldi

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Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.654'e yükseldi. İsrail ordusu son 24 saat içinde 32 Filistinliyi öldürürken, 41 Filistinliyi de yaraladı. Toplam ölü sayısı 34.654'e, yaralı sayısı ise 77.908'e ulaştı.

GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.654'e yükseldi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 32 Filistinliyi öldürürken, 41 Filistinliyi de yaraladı. Böylece İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 34.654'e, yaralı sayısı ise 77.908'e ulaştı.

Açıklamaya göre, yoğun bombardımanın yanı sıra kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralılar bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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