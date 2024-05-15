Üye Girişi
Haberler

Gazze'de mahsur kalan ABD'li doktorlar için Beyaz Saray harekete geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'de mahsur kalan 19 ABD'li doktorun kurtarılması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını açıkladı. Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması nedeniyle bölgeden ayrılamayan doktorların aileleri, yakınları ve İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Jean-Pierre, doktorların bir an önce bölgeden ayrılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'de bir hastanede mahsur kalan ve bölgeden ayrılamayan 19 ABD'li doktorun kurtarılması için "ellerinden gelen her şeyi" yaptıklarını söyledi.

Jean-Pierre, günlük basın brifinginde Gazze'deki son duruma ve burada mahsur kalan ABD vatandaşı doktorlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması dolayısıyla görev yaptıkları Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nden ayrılamayan ve bölgede mahsur kalan doktorların aileleri, yakınları ve İsrailli yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını belirten Jean-Pierre, "Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Jean-Pierre, Refah'a bir saldırı olsa da olmasa da 19 ABD'li doktorun bir an önce bölgeden ayrılabilmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Refah vurgusu

Öte yandan İsrail'in Refah'a yönelik büyük bir saldırı başlatmaması konusundaki hassasiyetlerini bir kez daha dile getiren Beyaz Saray Sözcüsü, böyle bir saldırıyı desteklemediklerini vurguladı.

1,5 milyon sivilin sığındığı bir bölgeye yapılacak kapsamlı bir saldırının sonuçlarının ağır olacağını kaydeden Jean-Pierre, "Bu konuda Başkan'ın duruşu nettir, biz İsrail'in güvenilir bir plan olmadan Refah'a kapsamlı bir operasyon düzenlemesini desteklemiyoruz. Bu konuda başından itibaren söylediğimiz yerdeyiz." yorumunu yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Gazze'de ateşkes konusunda ilgili tüm muhataplarla görüşmeler yaptığını da ifade eden sözcü, Gazze'ye giren insani yardım miktarının yetersiz olduğunu ve bu konuda hem İsrail hem de Mısır tarafıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

1 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir görevle Gazzeli sivillere yardım amacıyla bölgeye giden 19 doktorun, Avrupa Hastanesi'ndeki çalışmalarından sonra geçen pazartesi günü ayrılacak şekilde plan yaptıkları, ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması dolayısıyla ayrılamadıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Beyaz Saray İsrail Sözcü Refah Gazze Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Bakmadan Geçme

Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? SON DAKİKA! Emekliye refah payı ne zaman, Temmuz'da mı verilecek? Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Zaniolo sakat mı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda niye yok? Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Transfer iddiası! 15-16 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi!
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title