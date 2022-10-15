Gazze'de dünya kadın çiftçiler günü

Çok sayıda çocuğa sahip olan Umm Nessim, Gazze Şeridi ile İsrail'i ayıran güvenlik duvarının yanı başındaki arazisinde çiftçilik yapıyor.

Çok sayıda çocuğa sahip olan Umm Nessim, Gazze Şeridi ile İsrail'i ayıran güvenlik duvarının yanı başındaki arazisinde çiftçilik yapıyor. Zorlu yaşam koşullarına rağmen toprağını ekmeye ve ürünlerini toplamaya devam ediyor. Bazen yardımcı olarak çocuklarının birini de yanına alan Filistinli kadın neredeyse gününün tamamını toprağını işleyerek geçiriyor.