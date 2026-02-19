Gazze Barış Kurulu'nun İlk Toplantısı... Donald Trump: İran'ın Bize Katılmasının Zamanı Geldi. İran Bir Anlaşma Yapmalı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "Artık İran'ın da bize katılmasının zamanıdır. Şu anda yaptığımızı tamamlayacak bir şekilde katılmasının zamanıdır. Bize katılırlarsa harika olur. Katılmazlarsa da başka bir yola gireriz. Tüm bölgenin istikrarını tehdit etmeye devam edemezler. İran bir anlaşma yapmalı. Eğer bu yapılmazsa anlarım. Ancak anlaşma olmazsa kötü şeyler gerçekleşir" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Gazze gündemiyle toplanan Barış Kurulu'nun ilk toplantısının açılışında konuştu. Trump, kendileriyle birlikte olan liderlerin çok yardımcı olduğunu belirterek, "ABD tarihinde görülmemiş bir başarıya imza attık. Sekiz savaşı bitirdik, dokuzuncu da yolda diye düşünüyoruz" dedi.

Güç ve prestij anlamında buna yaklaşabilen bir dünya liderleri topluluğu olduğunu düşünmediğini, bazılarının sevimli davranmaya çalışıp hemen katılmak istemediklerini dile getiren Trump, "Bu sevimlilik yapacak zaman değil. Herkes katılacak ve dünya liderlerinden birçoğu derhal katıldı. Bazıları sorun çıkardıkları için onları istemiyoruz. Ama bu gerçekten tarihin en prestijli kurulu ve kariyerimde, hayatım boyunca çok önemli kurullar gördüm ama bunun yanında gerçekten kıyas kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Çoğu Orta Doğu ülkelerinin liderlerinin para açısından çok cömert davrandığını ve ABD'nin de parasal açıdan çok cömert davrandığını söyleyen Trump, "Çünkü barıştan daha önemli hiçbir şey yok. Barıştan daha az pahalı olan bir şey yok. Çünkü savaştığınızda barış yapmaktan yüzlerce kat dahasını harcıyorsunuz" dedi.

"32 yıldır birbirini öldürenlerden bahsediyoruz. 'Biraz yaklaşır mısınız' dedim"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşı kasteden ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a dönen Trump, "Artık dost oldular diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz değil mi? Lütfen ayağa kalkın. Çetin cevizler. Çok kolay olduğunu zannetmiyorsunuz, değil mi? İyi insanlar ama çetin insanlar. Oval Ofis'teydiler. Biri Oval Ofisi'nin bir tarafından biri diğer tarafındaydı. 'Beyler biraz yakına gelebilir misiniz' dedim. Çok da rahat hissetmiyorsunuz. 32 yıldır birbirini öldürenlerden bahsediyoruz. 'Biraz yaklaşır mısınız' dedim. Bir saat sonra yan yana oturuyorlardı, anlaşma yapmışlardı ve sarıldılar, imzaları attılar. Çok önemli iki ülke arasında barışı tesis ettik. Bunu asla unutmayacağım" diye konuştu.

"Milei, geriden geliyordu anketlerde ama büyük bir zafer kazandı"

Trump, "Sayın Milei (Arjantin Devlet Başkanı), ben kendisini destekliyorum. İnsanları desteklememem lazım ama insanları sevdiğim zaman bunu yapmadan edemiyorum. Adayları destekleme konusunda çok iyi bir geçmişim var. Yabancı liderleri destekleme konusunda da çok iyi bir geçmişim var. Viktor Orban'ı destekledim ve şu beyefendi, Milei, biliyorsunuz geriden geliyordu anketlerde ama büyük bir zafer kazandı. Aynı şekilde Japonya Başbakanı'nı da destekledim ve o da kazandı" şeklinde konuştu.

"Onları aradım ve 'İkiniz de savaşı bitirmezseniz sizinle ticaret falan yapmıyorum' dedim"

Pakistan ve Hindistan'ın savaştığını söyleyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her iki tarafla da telefonda konuştum. Başbakan Modi'yi çok iyi tanırım. Pakistan ile de ticaret ilişkilerimiz vardı. Sonra her iki taraf da iyi bir anlaşma yaptı ve istediklerine sahip oldu. Ben de kendilerini de gerçekten sevdim. Hem Başbakan'ı hem de General'i, iyi bir savaşçı, iyi savaşçıları severim. Savaştıklarını duyduğumda hemen gazeteyi aldım. Genelde sahte haber yazdıkları için adını vermeyeyim dedim ama Pakistan ve Hindistan gerçekten birbirlerine düştüler. Olay sürekli tırmanıyordu. Birçok uçak düşürülmüştü ve olay giderek savaşa dönüşmüştü. Onları aradım ve 'İkiniz de bu savaşı bitirmezseniz sizinle ticaret falan yapmıyorum' dedim. 'Hayır, hayır yapmayın' dediler. 'Eğer bu dediğimi yapmazsanız sizinle ticaret anlaşması yapmayız' dedim. ABD ile çok fazla ticaret yapıyorlar ve bir anda yumuşadılar. Bir anda geri çekildiler. Sonra bir baktık, anlaşmaya vardılar."

Trump, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilim sırasında 11 tane jetin düşürüldüğünü ileri sürerek, "Bunlar gerçekten pahalı savaş uçaklarıydı. Her ikisi 'Ya hep ya hiç' diyordu" dedi.

İran ile yapılan müzakerelere değinen Trump, "Anlamlı bir anlaşma yapmanın zorluğunu gördük ama anlaşma yapmalıyız yoksa kötü şeyler olacak. Ancak İran temsilcileriyle iyi ilişkileri var. İran ile iyi görüşmeler gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 10 gün içinde bir anlaşmaya ulaşabiliriz"

Trump, şöyle konuştu:

"İsrail ve İran... Bu iş nereye gidecek bakacağız. En önemlisini gerçekleştirdik, şu anda Orta Doğu'da barış var. 3 bin yıldır bunun yapılamayacağını söylüyorlardı. Bunun imkansız olduğunu söylüyorlardı. Gazze'de neler olduğunu gördünüz. Biliyorsunuz, B2 bombardıman uçakları, ki yeni modelini de getirdiler. Anlamak mümkün değil. Sadece uçan bir kanat, mükemmel görünüyor. 'Çok güzel ama ne işe yarıyor' diyorum. 'Çok güzel bombalar taşıyor' diyorlar. İran'a girdi. Nükleer potansiyelini tamamen ortadan kaldırdı. Bunu yaptığında bir anda Orta Doğu'da barışa ulaştık. Orta Doğu'da kara bulutlar dolanıyordu ve o bulutlar var olduğu sürece barış olmayacaktı. Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler hep bu tehdidin gölgesinde kalacaktı ve Orta Doğu'da barış olmayacaktı. Belki de bunu bir adım ileriye götürmemiz gerekebilir ama bunu yapmayabiliriz de. Önümüzdeki 10 gün içinde bir anlaşmaya ulaşabiliriz."

"Hamas da bu konuda çok fazla çaba gösterdi.Hakkını vermem gerekiyor"

Gazze'deki savaşın bittiğini ifade eden Trump, "Ufak alevler var belki. 'Silahları bırakacağız' dediler. Eğer bunu yapmayıp silah bırakmazlarsa sertlikle karşılaşacaklar. 'Ölmek onlar için sorun değil' diyorlar. Ama böyle bir şey yok. İnsanlar ölmek istemez. Onlar da ölmek istemiyor. Ateşkes devam ediyor. Ölü ya da diri bütün rehineler geri alındı. 'Sonuncusu zor olacak' dedim Steve'e. 'Hepsini geri getirmemiz gerek' dedim. Kazdılar, uğraştılar. Hamas da bu konuda çok fazla çaba gösterdi. Onların da hakkını vermem gerekiyor. 28 rehinenin bedeni de getirildi" dedi.

"Eğer İran'ın nükleer silahı olursa Orta Doğu'da barış olmaz"

Trump, "İran ile ilgili yapmamız gereken şeyler var. Nükleer silaha sahip olamazlar. Eğer İran'ın nükleer silahı olursa Orta Doğu'da barış olmaz. Çok güçlü bir şekilde, nükleer silaha sahip olamayacaklarını söyledik" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin doğru şekilde yönetildiğinden emin olacaklarını söyleyen Trump, "Orta Doğu ile hiç alakası olmayan ülkeler bile bu işin içindeler. Bana sürekli, 'Gerekirse asker göndeririz' diyorlar. Ancak gerekmeyeceğini düşünüyoruz. Oraya girmek isteyen iki ülke var. Hamas ile savaşmak istediğini söyleyen bir iki ülke oldu ama buna gerek kalmayacak. Hamas silahlarını teslim edecek. Savaşmaya, çatışmaya gerek kalmayacak. Artık radikalizm ve terör yuvası değil ve olmayacak" şeklinde konuştu.

Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış yaptığını açıklamaktan onur duyduğunu söyledi. Trump, "Burada harcanan her dolar istikrar için son derece önemli. Orta Doğu gerçekten harika. Orta Doğu'da o kadar çok dostum var ki. Çok zeki insanlar. Bazen fazla enerjikler. Asıl sorun bu" dedi.

"Orta Doğu'da barışa sahibiz"

Orada bulunan bazı ülkelere teşekkür eden Trump, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her biri asker ve polis yardımıyla istikrarı sağlayacak. Mısır ve Ürdün asker eğitim desteği sağlayacak. Güvenilir bir Filistin polis gücünün kurulması için çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Orta Doğu'da barışa sahibiz. Yıllarca imkansız olduğunu söyledi herkes. Tüm bu ülkeler birlikte çalışıyor ve terörden, aşırılık belasından kurtulmuş bir Orta Doğu için çalışıyorlar. Aşırıcılık taraftarları bile artık yoruldu. O kadar uzun zamandır sürüyor ki, onlar da bıktı, onlar da barış istiyor."

Artık İran'ın da bize katılmasının zamanıdır. Şu anda yaptığımızı tamamlayacak bir şekilde katılmasının zamanıdır. Bize katılırlarsa harika olur. Katılmazlarsa da başka bir yola gireriz. Tüm bölgenin istikrarını tehdit etmeye devam edemezler. İran bir anlaşma yapmalı. Eğer bu yapılmazsa anlarım. Ancak anlaşma olmazsa kötü şeyler gerçekleşir, kötü şeyler olur."

Trump, ABD'nin Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık katkıda bulunacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA