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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu denetimi

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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu denetimi

GAZİOSMANPAŞA Sarıgöl Mahallesi'nde geniş kapsamlı uyuşturucu denetimleri yapıldı.

GAZİOSMANPAŞA Sarıgöl Mahallesi'nde geniş kapsamlı uyuşturucu denetimleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Sarıgöl Mahallesi'nde 12 saat sürecek uyuşturucu denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında şüpheli bulunan yerlerde arama yapılırken, şüpheli kişilere GBT kontrolü yapıldı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğündeki denetimlere Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Mali Şube Müdürlüğü, Organize Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü'nden 191 Polis memuru katıldı.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Güncel Haberler

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