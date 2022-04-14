GAZİANTEP'TE YİNE OTOMOBİL SKUTERE ÇARPTI: 2 YARALI

GAZİANTEP'te, önceki gün otomobilin skuterlere çarpması sonucu liseli Ezgi Alya Yiğit (17) hayatını kaybetti, Şimal Toprak (17) ağır yaralandı, aynı mahallede dün meydana gelen kazada da otomobilin skutere çarpmasıyla 2 erkek lise öğrenci yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Mustafa Koray Karakan (17) ile Cemal Aykaç (17) dershaneden öğle arasına çıktı. Skutere binen 2 arkadaş, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Nagihan B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip skutere çarptı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, çarpmanın etkisiyle yola savrulup hafif yaralan 2 arkadaşı Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

2 GÜNDE 2'NCİ KAZA

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otomobilin sürücüsü Nagihan B. ise polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin skutere çarpma anı yer aldı. Aynı mahallede 2 gün önce de 1 otomobil, skuterli lise öğrencileri Ezgi Alya Yiğit'e çarpıp ölümüne, Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olmuştu.