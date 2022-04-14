GAZİANTEP'TE YİNE OTOMOBİL SKUTERE ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE YİNE OTOMOBİL SKUTERE ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİANTEP'te, önceki gün otomobilin skuterlere çarpması sonucu liseli Ezgi Alya Yiğit (17) hayatını kaybetti, Şimal Toprak (17) ağır yaralandı, aynı mahallede dün meydana gelen kazada da otomobilin skutere çarpmasıyla 2 erkek lise öğrenci yaralandı.

GAZİANTEP'te, önceki gün otomobilin skuterlere çarpması sonucu liseli Ezgi Alya Yiğit (17) hayatını kaybetti, Şimal Toprak (17) ağır yaralandı, aynı mahallede dün meydana gelen kazada da otomobilin skutere çarpmasıyla 2 erkek lise öğrenci yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencileri Mustafa Koray Karakan (17) ile Cemal Aykaç (17) dershaneden öğle arasına çıktı. Skutere binen 2 arkadaş, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Nagihan B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçip skutere çarptı. Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, çarpmanın etkisiyle yola savrulup hafif yaralan 2 arkadaşı Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

2 GÜNDE 2'NCİ KAZA

Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otomobilin sürücüsü Nagihan B. ise polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin skutere çarpma anı yer aldı. Aynı mahallede 2 gün önce de 1 otomobil, skuterli lise öğrencileri Ezgi Alya Yiğit'e çarpıp ölümüne, Şimal Toprak'ın ise ağır yaralanmasına neden olmuştu.

GAZİANTEP'TE YİNE OTOMOBİL SKUTERE ÇARPTI: 2 YARALI

GAZİANTEP'TE YİNE OTOMOBİL SKUTERE ÇARPTI: 2 YARALI

GAZİANTEP'TE YİNE OTOMOBİL SKUTERE ÇARPTI: 2 YARALI

GAZİANTEP'TE YİNE OTOMOBİL SKUTERE ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title