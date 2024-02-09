Gaziantep'te trafik levhası hırsızı suçüstü yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve aydınlatılması için çalışma yürüttü. Ekipler, devriye sırasında trafik levhalarını kesen A.T.'yi gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kara yolundaki trafik levhalarını çalarken suçüstü yakalan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin devriyesi sırasında kara yolunda bulunan trafik levhalarını kestiği tespit edilen A.T. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.