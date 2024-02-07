Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği H.Y, M.S. ile R.K'nin ev ve araçlarında arama geçekleştirdi.

Aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 425 sikke, tabanca ve kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.