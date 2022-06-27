Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

A.A'nın (28) kullandığı 46 DD 296 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Cevdet Mintaz (57) idaresindeki 34 BFV 552 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Mintaz, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı Devlet Hastanesi Gaziantep Güncel Haberler

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