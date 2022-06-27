Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
A.A'nın (28) kullandığı 46 DD 296 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Cevdet Mintaz (57) idaresindeki 34 BFV 552 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Mintaz, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Zekeriye Şimşek - Güncel