Gaziantep'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada yanmaya başlayan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde Cuma O. idaresindeki 34 GD 4652 ve sürücüsü belirlenemeyen 34 CYG 839 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yolun kenarındaki araziye devrilen 34 CYG 839 plakalı otomobil yanmaya başladı. Yanan araçtaki Şerif Süleyman (15) hayatını kaybetti, her iki otomobilden 9 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Süleyman'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.