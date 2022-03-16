Gaziantep'te Metaverse ve Yapay Zekâ Çağı Konferansı gerçekleşti

Konferansın birinci bölümünde Meryem Arslan ve Özer Durmaz, Blockchain teknolojisi, metaverse, NFT piyasası konularına değinerek dijital dünyada yaratacağı değişimler üzerinde duruldu. Gelişmelerin sosyal, eğitim, tıp, moda, ticaret, psikoloji gibi konularda hazırlanan araştırma raporlarının sonuçlarını paylaşıldı.

Arslan, gelişmeleri "Teknoloji rönesansı" olarak niteleyerek yaptığı sunumda metaverse evrenine ilişkin çeşitli filmler, oyun sektörü, metaversede verilen konserler ve düzenlenen defilelere ilişkin videolar paylaştı.

Meryem Arslan'ın sunumu sonrası Metaverse uzmanı Özer Durmaz, salona getirdiği hololens ile AR dünyasında ne gibi gelişmeler yaşandığı canlı örnek üzerinden gösterdi.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ ENİNE BOYUNA ANLATILDI

Konferansın ikinci bölümünde Caner Çanak yapay zekânın ne olduğu, metaverse ile bağlantısı, yapay zekâ teknolojileri, gündelik yaşama etkileri, yapay zekânın geleceğini içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Programda ayrıca yapay zekânın vücut bulmuş hali olarak nitelendirilen pepper isimli robota yer verildi.

Sorularla ve videolarla konunun pekiştirildiği konferansa, siyasi parti temsilcileri, doktorlar ve sanatçı öğretim üyeleri ile ekonomistler ve farklı alanlarda öğrenim gören öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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