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Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

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Gaziantep'te yapılan huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, kaçak sigara, elektronik sigara, kaçak tütün, uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamalarda, 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirdi, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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