Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamalarda, 2 bin 960 paket kaçak sigara, 150 elektronik sigara, 250 kilogram kaçak tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve dijital tartı ele geçirdi, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.