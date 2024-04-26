Gaziantep'te boşanma davası sonrası avukatın saldırısıyla polis memuru yaralandı
Gaziantep Adliyesi Aile Mahkemesi önünde boşanma davasına gelen taraf ve avukatlar arasında çıkan kavgada, avukat B.D. tarafından polis memuru Murat K'ye saldırı gerçekleştirildi. Murat K, yüzüne aldığı darbe sonucu yaralandı ve Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polis memurunun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Avukat B.D. ise gözaltına alındı.
Gaziantep'te boşanma davası sonrası polis merkezinde çıkan kavgada avukatın saldırısı sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Gaziantep Adliyesi Aile Mahkemesi önünde boşanma davasına gelen taraf ve avukatlar kavga etti. Taraflardan F.D. karşı tarafın avukatı B.D'yi darbetmesi üzerine polis noktasına getirildi.
Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Murat K. ise avukat ve yanındakiler tarafından yüzüne darbe aldı.
Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Murat K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Avukat B.D. gözaltına alındı.