Gaziantep'te 14 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 14 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Evde ve katta bulunanlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Gaziantep'te 14 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Doktor Asıl Güzelbey Caddesinde 14 katlı binanın 8. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler tarafından evde ve katta bulunanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.