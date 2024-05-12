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Gaziantep'te 12 kadın Anneler Günü'nde doğum yaptı

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Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 12 anne Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşadı. Anneler, bu özel günü kutlayarak duygularını paylaştı.

Gaziantep'te 12 kadın "Anneler Günü"nde doğum yaptı.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 12 anne " Anneler Günü'nde anne olmanın sevincini yaşadı.

İlknur Demirarslan, AA muhabirine, bugünün kendisi için diğer günlerden çok daha farklı olduğunu söyledi.

Demirarslan, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Anneler Günü'nde bu duyguyu tatmak çok güzel. Anneler Günü hediyesi gibi oldu." dedi.

Anne Melek Taş da ikinci çocuğunun dünyaya geldiğini ve mutlu olduğunu belirtti.

Çocuğunun sağlıklı olduğunu aktaran Taş, "Prensesimle mutlu bir şekilde yasamayı umut ediyorum. Anneler Günü'nde aldığım en güzel Anneler Günü hediyesi oldu. Herkesin bu duyguyu tatmasını diliyorum. Herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Hastanede ebe olarak görev yapan Ayşe Kılınç ise Anneler Günü'nde özel bir ana tanıklık ettiklerini ifade etti.

Annelerin heyecanına ortak olduklarını dile getiren Kılınç, "Biz yıllardır bebeklerin ilk nefeslerini, ilk dokunuşlarını ve anneleriyle ilk kucaklaşmalarına aracı oluyoruz. Bugün 12 bebek annesine 'merhaba' dedi. Bebekleri annelerine kavuşturduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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