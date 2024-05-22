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Gaziantep merkezli sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

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Gaziantep merkezli düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı. Operasyonda sahte ziynet eşyası ve tabanca ele geçirildi.

Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahteciliğe yönelik 5 ilde operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzeme, bir miktar parayla 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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