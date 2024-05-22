Gaziantep merkezli sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı
Gaziantep merkezli düzenlenen sahtecilik operasyonunda 17 zanlı tutuklandı. Operasyonda sahte ziynet eşyası ve tabanca ele geçirildi.
Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahteciliğe yönelik 5 ilde operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada sahte ziynet eşyası, ziynet eşyası yapımında kullanılan malzeme, bir miktar parayla 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.