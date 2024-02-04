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Gaziantep İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, depremin birinci yılında havadan görüntülendi

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AA, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılan çalışmaları kayda aldı. 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların ardından ilçe merkezlerinde oluşan boş alanlar dikkat çekiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, afetin 1. yılında görüntülendi.

AA, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla "asrın felaketi"nden etkilenen kentlerde yürütülen çalışmalara yönelik son durumu kayda aldı.

6 Şubat depremlerinde 1888 binanın yıkıldığı Nurdağı ile 1182 binanın yıkıldığı İslahiye ilçeleri afetin birinci yılında havadan görüntülendi.

Depremin hemen ardından çekilen görüntüler ile aynı açıdan çekilen yeni görüntüler karşılaştırıldığında ilçe merkezlerindeki büyük boş alanlar dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep Nurdağı Deprem Yaşam Güncel Haberler

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