Gaziantep gündem haberleri | İslahiye'de market ve manavlarda fiyat denetimi Gaziantep gündem haberi | Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerince marketler ve manavlarda fiyat denetimi gerçekleştirildi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, zabıta ekiplerince marketler ve manavlarda fiyat denetimi gerçekleştirildi. İlçe merkezindeki marketlerde ve manavlarda fiyat kontrolleri yapan zabıta ekipleri, vatandaşların gıda alışverişlerinde mağdur olmamaları için gerekli denetimlerin sürekli olarak yürütüldüğünü ve ürünlerin etiket fiyatlarının kontrol edildiğini belirtti. Haksız kazanç elde etmeyi önlemek istediklerini ifade eden ekipler, vatandaşların bu konudaki şikayetlerini belediyeye bildirebileceklerini söyledi. Denetimler kapsamında market ve manavlardaki tezgah ve reyon fiyatlarıyla, sebze hali arasında fahiş fark tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulanacağı kaydedildi.??????? Zabıta ekiplerinin denetimlerinin ardından işletmelerle ilgili gerekli bilgileri İl Ticaret Müdürlüğüne bildirdiği aktarıldı. Güncel AA / Zekeriye Şimşek Gaziantep İslahiye Hisarcık Zabıta Güncel Haberler

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