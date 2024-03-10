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Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Gelibolu'ya geldi

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Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Gelibolu'ya geldi.

Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, Gelibolu'ya geldi.

Gümüş (56), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul'un Avcılar ilçesinden yola çıktı.

Dedesine ait "İstiklal Madalya Sertifkası" ve Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 10 gün süren yolculuğun ardından Gelibolu'ya ulaştı.

Saffet Gümüş, Gelibolu Kastamonulular Dernek Başkanı Murat Çatal tarafından karşılandı.

Gelibolu girişinden şehir merkezindeki Bayraklı Baba Türbesi'ne kadar yürüyen Gümüş, burada dua okudu.

Gümüş burada yaptığı konuşmada, "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nün bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiğini belirterek, kendisine destek olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye teşekkür etti.

"Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nün amacının farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Gümüş, şöyle devam etti:

"Bu farkındalık da şehitlerimizi unutmamak, unutturmamak adına. 10 günde Gelibolu'ya giriş yaptım. Gelibolu'ya gelince Bayraklı Baba Türbesini ziyaret etmeden, onların ruhuna Fatiha okumadan olmazdı. Gelibolu girişinde sağ olsun Kastamonular Dernek Başkanı Murat Çatal her yıl olduğu gibi bu yıl yine karşıladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine kardeşimizle beraber yürüyüşümüzü, Allah bedenimize sağlık ve ömür verirse devam ettirmeyi planlıyoruz."

Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaretiyle bugünkü yürüyüşü bitirdiğini belirten Gümüş, yarın 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yürüyerek geçip Lapseki üzerinden Çanakkale'ye ulaşacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale İstanbul Gümüş Güncel Haberler

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