Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya - Haberler

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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

Galatasaray'ın bugün Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Galatasaray'ın bugün Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bugün saat 20.30'da başlayacak müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Oğuzhan Çakır eşlik edecek.

(Yunus Kılıç/ İHA)

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR'ı Özgür Yankaya

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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