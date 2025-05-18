Galatasaray'ın Şampiyonluğu Ülkede Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Ülkede Coşkuyla Kutlandı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da büyük kutlamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Şırnak, Elazığ, Siirt ve Batman'da kutlandı.

Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Mahabat Bulvarı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla takımlarının lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Mardin

Mardin'de taraftarlar takım bayrakları ve formalarıyla cadde ve meydanlarda kutlama yaptı.

Merkezi Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Caddesi'nde toplanan grup, havai fişek patlattı, meşaleler yaktı.

Uzun araç konvoyları oluşturulan kutlamalarda, polis ekipleri cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Bingöl

Bingöl'de Dörtyol Mevkisi'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulundu.

Şırnak

Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda meşaleler yakıldı, araçlarla konvoylar oluşturuldu.

Bazı taraftarlar müzik eşliğinde halay çekti.

Fenerbahçe forması giyenlerin de kutlamalara katılması dikkati çekti.

Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde taraftarlar, kurulan dev ekrandan maçı izledi.

Maçın bitmesinin ardından meşale yakan taraftarlar, şarkılar eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı.

Elazığ

Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, havai fişek gösterileriyle şampiyonluğu kutladı.

Tezahüratlarla coşkularını paylaşan taraftarlar, kent merkezinde araç konvoyları oluşturdu.

Polis ekipleri kutlamalar sırasında güvenlik önlemleri aldı.

Siirt

Siirt'te Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde ve kentin çeşitli noktalarında toplanan taraftarlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

Galatasaray formaları giyen ve ellerinde bayraklar taşıyan taraftarlar, meşaleler yakıp havai fişek gösterileri eşliğinde kutlama yaptı.

Taraftarlar araçlarla konvoy oluşturularak şampiyonluk sevincini paylaştı.

Batman

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, Atatürk Parkı'na kadar yürüdü.

Meşaleler eşliğinde yapılan kutlamalara bazı vatandaşlar araçlarından korna çalarak eşlik etti.

Kutlamalar sırasında güvenlik güçleri bölgede önlemler aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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