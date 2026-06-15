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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Parmelin, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gelen liderleri karşıladı

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gelen ABD, İngiltere, Kanada, Japonya, Almanya, İtalya, Brezilya ve AB liderlerini karşıladı. Parmelin, zirve sona erene kadar yoğun güvenlik önlemleri alındığını ve maliyetlerin Fransa ile karşılanacağını belirtti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gelen liderleri karşıladı.

G7 Zirvesi, Cenevre'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde başladı.

Parmelin, 17 Haziran'da sona erecek zirveye katılmak üzere uçakla Cenevre Havalimanı'na inen liderleri karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kanada Başbakanı Mark Carney, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşılayan ve bazılarıyla görüşen Parmelin, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de karşıladıktan sonra basın toplantısı düzenledi.

Parmelin, birçok ülke lideriyle görüşme fırsatı bulduğunu kaydederek, G7 Zirvesi'ne katkılarından memnun olduklarını belirtti.

Zirve dolayısıyla Cenevre'de de yoğun güvenlik önlemleri alındığını söyleyen Parmelin, bunun maliyetlerinin karşılanması konusunda Fransa ile temas halinde olduklarını söyledi.???????

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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