"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanan Erden Timur hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin liralık para alışverişi tespit edildiği, bu paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında meşru gösterilmeye çalışılarak aklandığının değerlendirildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilen Erden Timur hakkındaki savcılık sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, şüpheli Erden Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024-2025 arasında kripto varlık platformu OKX TR'ye toplam 144 milyon 217 bin lira gönderildiği, bu paranın kripto varlığa çevrildiği, yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının ise A.T'ye ait yurt dışı borsalardaki hesaplara gönderildiği ifade edildi.

Şüpheli Erden Timur ile A.T. arasında karşılıklı para transferlerinin tespit edildiği aktarılan yazıda, Timur'un ifadesinde A.T.'nin arkadaşı olduğunu ve aralarında borç ilişkisi bulunduğunu beyan ettiği belirtildi.

Yazıda, bu işlemlerin miktarı, mahiyeti ve niteliği dikkate alındığında basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak değerlendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Timur'un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden "altın alım satımı" açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, aynı firma üzerinden, benzer tarihlerde Murat Özkan, Fatih Kulaksız ve Murat Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret firması ile Eyüpspor Kulübü tarafından da yüksek hacimli işlemler yapıldığı kaydedildi.

Şüpheli Timur'un ifadesinde, babasından borç aldığı 226 kilo altının karşılığını ödemek amacıyla bu işlemleri gerçekleştirdiğini söylediği vurgulanan yazıda, yapılan para transferlerinin basit bir alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna işaret edildi.

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un şahsi hesabına gayrimenkul ödemesi/kapora adı altında çok sayıda para transferi yapıldığı ifade edilerek, Timur'un ifadesinde, 2021 yılına kadar işlemlerini şahsi hesapları üzerinden yürüttüğünü, bu tarihten itibaren ise işlemleri firmaları üzerinden gerçekleştirdiğini beyan ettiği kaydedildi.

Yüksek miktarda varlık şahsi hesaplara aktarıldı

Yapılan incelemede, Timur'un 2024 yılı içinde şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon liranın nakit olarak yatırıldığının tespit edildiği belirtilerek, şahsi hesaplar üzerinden şirket adına işlem yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tacirlerin basiretli iş insanı gibi davranma yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Yazıda, yapılan işlemlerin hem bu yükümlülüğe aykırılık taşıdığı hem de 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. maddesi kapsamında yasak niteliğinde olduğu ifade edildi.

Timur'un, yetkilisi olduğu şirketler adına şahsi hesaplarını kullandığına dair herhangi bir yazılı bildirimde bulunmadığı ve yüksek meblağlarda para transferi yapılan Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ, TG Timur Gayrimenkul ve Ticaret AŞ, Timur Şehircilik ve Planlama AŞ isimli firmaların son 3 yıldır ticari zarar beyan ettiği kaydedildi.

Şirketler ile Timur'un şahsi hesapları arasında yapılan finansal hareketlerin incelendiğinde, yüksek miktarda varlığın şahsi hesaplara aktarıldığı ve şirketlerin bu nedenle zarar ettiği tespitine yer verildi.

Sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un, hakkında yasa dışı bahis suçundan derdest kovuşturma bulunan ve kamuoyunda "bahis baronu" olarak bilinen V.Ş'e 24 daire sattığına ilişkin haber ve paylaşımların bulunduğu, yapılan araştırmalarda, V.Ş'nin adının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir dosyada, 2018 tarihli aklama suçu inceleme raporunda geçtiği aktarıldı.

Bu raporda ise E.U'nun V.Ş. adına BTE Kağıthane (NEF) firmasına, 2015-2016 yılları arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin lira gönderdiği ve bu tutarın taşınmaz satın alınarak aklandığı kanaatine varıldığı belirtilen yazıda, "Dolayısıyla şüphelinin (Erden Timur) yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancı kabul ederek suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanmasında yer aldığı" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Timur'a ait şirketlerin Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile yaklaşık 155 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı, hem Peker GYO hem de Erden Timur hakkında "Şahinler Grubu" konulu birçok dolandırıcılık iddiasıyla yapılan başvurular ve yürütülen soruşturmaların bulunduğu aktarıldı.

Sevk yazısında ayrıca, şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, hakkında yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin lirayı bulan para alışverişlerinin tespit edildiği, dolayısıyla yasa dışı bahisten elde edilen paraların "taşınmaz satışı/kapora" adı altında kaynağının meşru yoldan elde edildiği izlenimi verilerek aklandığının değerlendirildiği kaydedildi.

Savcılık, şüpheli Erden Timur'un üzerine atılı "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, mevcut delil durumu, MASAK raporu ile suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutuklanmasını talep etti.