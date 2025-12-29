Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

'Futbolda bahis' soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları'nın da olduğu 29 şüpheli hakkında karar çıktı.

ERDEN TİMUR TUTUKLANDI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüpheli Timur'un savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından dosyası delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan ayrıldı.

Timur'un dosyası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na aktarılarak buradaki işlemlerinin ardından Timur 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Erden Timur çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

TİMUR HAKKINDA HAZIRLANAN SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Erden Timur hakkında savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısı da ortaya çıktı. Sevk yazısında Erden Timur'un ortağı olduğu 'Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.' tarafından 2024-2025 yıllarında bir kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin lira para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal'ın yurt dışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği tespit edildiği belirtildi.

1 MİLYAR LİRA PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan Akın Topal'ın Erden Timur'un şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine, şüphelinin alınan ifadesinde Akın Topal'ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alışverişi bulunduğunu beyan ettiği; ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak-verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 2023-2025 yılları arasında şüphelinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren firma üzerinden altın alım-satımı açıklaması ile yaklaşık 1 milyar lira tutarında para transferi işlemleri yaptığı belirlendiği kaydedildi. Öte yandan şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, MASAK raporu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca tutuklanmasının talep edildiği öğrenildi.

TUTUKLANAN İSİMLER BELLİ OLDU

Öte yandan Erden Timur'la birlikte gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler:

1- Erden Timur

2- Fatih Kulaksız

3- Eyüp Can Temiz

4- Furkan Demir

5- Gökhan Payal

6- İbrahim Yılmaz

7- Mustafa Çeçenoğlu

8- Ergün Nazlı

9- Hamit Bayraktar

10- Hüseyin Aybars Tüfekci

11- İlke Tankul

12- İsmail Karataş

13- Mert Aktaş

14- Tufan Kelleci

15- Ecem Alkaş

16- Mirza Şerifoğlu

17- Esat Bilayak

18- Doğukan Çınar

19- Bahattin Berke Demircan

Adli kontrol kararı verilen şüpheliler:

1- Umut Esel

2- Serhat Ölmez

3- Hakan Çakır

4- Burcu Kurt

5- Burak Söyleyen

6- Emrah Günaydı

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."