Fransız yazar Alexandre Seurat, NDS Edebiyat Ödülü'nü kazandı

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nü bu yıl, "Sakar" romanıyla Fransız yazar Alexandre Seurat kazandı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre 2008'den bu yana düzenlenen Edebiyat Ödüllerinin jürisinde Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Özlem Yüzak, Yazgülü Aldoğan, Arzu Öztürkmen, Tara Civelekoğlu, Tomris Alpay, Zeynep Sabuncu ve Zeynep Seza Yılmaz yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen jüri başkanı Behmoaras, bu sene ödül alan esere ilişkin, "Seurat, ilk eseri olan bu kitapta, evrensel ve güncel bir konu olan çocuğa şiddet teması üzerine, süsten yoksun, yalın bir üslupla yazılı ama yüreğe bir yumruk gibi inen bir hikaye aktarmayı başarıyor. Soluk soluğa okunan metnin ilk satırından sonuncusuna, her toplumun hala mücadele etmekle birlikte bazen karşısında çaresiz kaldığı bu trajediden bir örneği gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

İlki 2008'de düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü bu yıl İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.