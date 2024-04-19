Fransız Geliştirici, Boykot X Uygulamasıyla Tüketicileri Bilgilendiriyor

Kuzey Afrika asıllı Fransız Chedy el Tabaa, dünya genelinde soykırım gibi insan hakları ihlalleri ve çevreye ilişkin konular nedeniyle boykot edilen ürün ve firmalar hakkında tüketicileri Türkçe dahil 7 dilde bilgilendiren Boycott X uygulamasını geliştirdi.

Fransa'da yaşayan 25 yaşındaki Tabaa'nın 2023 yılı sonunda geliştirdiği uygulama, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki krizin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının desteklendiği, insan haklarının ihlal edildiği, çevre kirliliğine neden olunduğu veya hayvanlara eziyette bulunulduğu gerekçesiyle boykot edilen ürünlerle ilgili tüketicilere bilgi veriyor.

Tabaa, AA muhabirine, Boycott X uygulamasını kız kardeşinin isteği üzerine geliştirdiğini söyledi.

Kız kardeşinin kullandıkları ürünler hakkında bilgi veren uygulama geliştirmesini istediğini anlatan Tabaa, "Amaç, dünyada olup bitene ve insan hakları, soykırımlar, çevre ve hayvanlarla ilgili meselelere dikkati çekmek. Amaç, paramızı kime verdiğimizi öğrenmek. Uygulamayı başta bu şekilde tasarladım." dedi.

Tabaa, Kasım 2023'te geliştirdiği Boycott X'in, Aralık 2023'te kullanıma sunulduğunu belirterek, "Çok basit bir prensibi var, alışveriş yapmaya gittiğinizde, evde bile olduğunuzda bir ürün hakkında bilgi edinmek istediğinizde uygulamayı seçiyorsunuz, ürünün barkodunu okutuyorsunuz." diye konuştu.

Barkodun okutulmasının ardından uygulamanın araştırma yaptığını, ürün veya üretici firmanın herhangi bir ülkede boykot edilip edilmediği bilgisini verdiğini dile getiren Tabaa, "Amaç, tüketiciye bilgiyi vermek, tüketici sonra bununla istediğini yapıyor. Uygulama, boykota teşvik etmiyor ancak bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

Tabaa, bir ürünün boykot edilip edilmediğini söylemek için önce araştırma yaptıklarını, firma hakkında güvenilir haber kaynağı araştırdıklarını kaydederek, "Çünkü tüketiciyi yanıltmak istemiyoruz. Güvenilir şeyler sunmak istiyoruz." dedi.

Bir uluslararası lüks tasarım firmasının ürünlerinde kullandığı timsah derisi için bu hayvanlara nasıl muamele ettiği hakkında araştırma yapıldığını anlatan Tabaa, ürünlerin barkodu okutulduğunda uygulamanın tüketicileri bu araştırmayla ilgili haberlere yönlendirdiğini söyledi.

Uygulamanın Türkçesi de mevcut

Tabaa, Boycott X uygulamasının Türkçe, Arapça ve Fransızca dahil 7 dilde kullanılabildiğini anlattı.

Uygulamanın çok kısa sürede 300 bin kullanıcıya yaklaştığını, özellikle Fransa, Belçika ve Tunus gibi ülkelerde kullanıldığını kaydeden Tabaa, yavaş yavaş Afrika'da da ilgi gördüğünü, Türkiye ve ABD'de de kullanılmasını istediklerini anlattı.

"Çok sayıda tehdit aldım"

Tabaa, uygulama ve kendisi hakkında çok sayıda olumsuz haber yapıldığını belirterek, "Binamın fotoğraflarını çekip bana gönderen insanlardan çok sayıda tehdit aldım." dedi.

Uygulamanın kullanıcılarından Paris'te yaşayan Fransız asıllı Müslüman Thierry Proietti, uzun yıllardır eylemlerde Filistin'i desteklediğini ve yakın zamanda Boycott X isimli uygulamanın geliştirildiğini öğrendiğini söyledi.

Proietti, uygulamanın boykot edilen konuya göre hangi ürünleri alıp almayacakları hakkında bilgi verdiğini belirterek, bunun Filistin meselesi veya çevreyle ilgili olabileceğini dile getirdi.

Uygulamanın diğer avantajının ise boykot edilen ek ürünlerin eklenmesi için tüketicilerin teklifte bulunabilmesi olduğuna dikkati çeken Proietti, Boycott X'i her alışverişe gittiğinde ailesi ve kendisinin de kullandığını söyledi.

Proietti, "İnşallah uygulama, daha güçlü etkisinin olması için dünya genelinde yayılır çünkü boykot işe yarıyor. Bu eylemlerden etkilendiklerini biliyoruz. Bedelini ödeyen büyük firmalar var." dedi.

Herkesi uygulamayı her gün kullanmaya çağıran Proietti, "Müslüman dahi olmayan ancak bu meseleleri savunan 87 yaşındaki annem, bu uygulamayı ona göstermemi ve telefonuna indirmemi istedi." ifadelerini kullandı.