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Fransa ve Almanya'dan Elektromobilite İptalleri İçin Çağrılar

Fransa ve Almanya'dan Elektromobilite İptalleri İçin Çağrılar
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Haberler
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Almanya ve Fransa, elektromobiliteye geçiş sürecinde firmalara kesilecek cezaların hafifletilmesi için çağrılarda bulunuyor. Fransa Ekonomi Bakanı, 2025 yılı itibarıyla elektrikli araçlar için kesilecek cezalardan vazgeçileceğini duyurdu.

Almanya'da elektromobiliteye geçiş sürecinde planlanan ceza mekanizmalarını hafifletme çağrıları güçlenirken, Fransa da yeterince elektrikli araç üretmeyen firmalara kesilmesi planlanan cezaları iptal etmeye niyetli.Elektromobiliteye geçiş süreci, Avrupa'da arzulandığı kadar hızlı gerçekleşmiyor. Fransa hükümeti, Avrupa Birliği genelinde geçerli olacak olan, 2025 yılının başlangıcında filosunun belirli asgari bir kısmı elektrikli araçlardan oluşmayan firmalara ceza kesme planlarını hayata geçirmek istemediğine dair sinyaller verdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Antoine Armand, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Araçların elektrikli hale getirilmesi gerekliliğini açıkça kabul eden üreticiler, 2025'te ceza ödemek durumunda bırakılmamalı" diye konuştu. 2035 yılına kadar benzin ve dizel ile çalışan içten yanmalı motorlardan vazgeçilmesi hedefini sürdürdüklerini ifade eden Armand, "Yine de kendi ayağımıza sıkmamamız gerekir" dedi.

Armand, kesilmesi planlanna cezaların elektromobiliteyi teşvikten ziyade yalnızca Uzak Doğulu üreticilerin elini güçlendireceğini ifade etti.

Almanya'da da iptal talepleri dillendiriliyor

Otomobil üreticilerinin yeni ürettikleri araçların en fazla ortalama ne kadar karbondioksit salınımı yaptığını baz alan filo sınır değerlerinin, Avrupa Birliği (AB) yasaları kapsamında gelecek yıl sertleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu sınırı aşan üreticilere yüksek para cezaları kesilmesi öngörülüyor.

Ancak elektrikli araç satışlarının giderek azaldığı ortamda, üreticiler için bu oranlara ulaşmak giderek güçleşiyor. Birçok otomotiv devinin doğum yeri olan Almanya ve Skoda'nın memleketi Çekya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde son dönemde söz konusu cezalardan vazgeçilmesi yönünde talepler dillendiriliyor.

Armand'ınkine paralel bir talep de son dönemde Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten gelmişti. Ceza planlarının gevşetilebileceği sinyalini veren Yeşiller partisi üyesi Habeck, kuralların "şirketlerin yok edilmesine yol açmaması" gerektiğini kaydetmişti.

Öte yandan koalisyon ortaklarından olan liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) ve muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), söz konusu sınırların tamamıyla iptal edilmesini talep ediyor. Söz konusu talep hayata geçirildiği takdirde, AB'nin öngördüğü üzere 2035'ten itibaren içten yanmalı motora sahip araçların üretilmesine izin verilmemesi hedefinden geri adım atılmış olacak.

Brüksel temkinli

Üye ülkelerden bu tür talepler gelirken, AB Komisyonu konuya ilişkin tereddütlü bir tavır benimsedi. Bir Komisyon sözcüsü, Pazartesi günü, söz konusu kuralların 2019 yılında yürürlüğe konulduğuna dikkat çekti. Sözcü, Komisyon'un planlandığı üzere 2025 yılının sonunda "kaç aracın satıldığını ve emisyonların ne kadar yüksek olduğunu" değerlendirmeye alacağını kaydetti.

AFP / BÜ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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