Fransa'da Ulusal Meclis Bürosu Fransa-Filistin Dostluk Grubu Kurulmasını Reddetti

Fransa'da Ulusal Meclis Bürosunda, yeterli çoğunluk sağlanamayınca Fransa- Filistin Dostluk Grubu kurulamadı.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Ulusal Meclis Bürosu, halihazırda kurum bünyesinde var olan Fransa- Filistin Uluslararası Araştırma Grubu'nun, "Fransa- Filistin Dostluk Grubu"na dönüştürülmesi yönündeki talep hakkında kararını açıkladı.

Meclis Bürosunda yapılan oylamada, talebe yönelik 8 "evet"e karşı 11 "hayır" oyu çıktı.

Talebin reddedilmesi nedeniyle meclis bünyesinde Fransa- Filistin Dostluk Grubu kurulamadı.

Meclisteki Sosyalist Partisi (PS) Grubu, büronun kararından memnun olmadığını açıkladı.

"Fransa- Filistin Dostluk Grubu"nun kurulmasını isteyen bazı solcu milletvekilleri, bu grubun kurulmasını Fransa'nın Filistin devletini tanıması için bir "adım" olarak görüyordu.