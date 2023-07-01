Fransa'da protestolarda yüzlerce gözaltı, Mbappe şiddete son verme çağrısı yaptı
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Marsilya, Lyon ve Paris merkezli protestolarda yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyururken Fransa Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappe, şiddete son verme çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanı Darmanin, kamu düzenini sağlamak için polis şefleriyle birlikte kriz merkezinden sahadaki polislerin koordinasyonunu yaptıklarını vurgulayıp ülke genelinde yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, 17 yaşındaki Nahel'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün gece Molotof kokteyli ve benzin bidonu taşıyan 9 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Sosyal medyaya görüntülü yansıyan şiddet olaylarında özel ve kamu araçlarının yandığı, mağazaların camlarının kırıldığı ve yağmalandığı, bazı mağazaların ve kamu binalarının ateşe verildiği görüldü.'KENDİNİ YOK ETME SÜRECİ'Marsilya, Lyon ve Paris merkezli protestolarda tansiyonun düşmemesi sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aileleri sorumlu olmaya çağırdı. Fransa Milli Takımı Kaptanı Kylian Mbappe ise dün protestoculara çağrı yapıp bir çok kişinin çalışan sınıfın yaşadığı mahalleden geldiğini ve şiddetli protestolara zarar gören mülklerin bu sınıfa ait olduğunu belirtti. Kaptan Mbappe, şiddetin hiçbir şeyi çözmeyeceğini vurgulayıp protestoları 'kendini yok etme süreci' olarak nitelendirdi.