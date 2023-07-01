Fransa'da protestolarda yüzlerce gözaltı, Mbappe şiddete son verme çağrısı yaptı

İçişleri Bakanı Darmanin, kamu düzenini sağlamak için polis şefleriyle birlikte kriz merkezinden sahadaki polislerin koordinasyonunu yaptıklarını vurgulayıp ülke genelinde yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, 17 yaşındaki Nahel'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün gece Molotof kokteyli ve benzin bidonu taşıyan 9 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Sosyal medyaya görüntülü yansıyan şiddet olaylarında özel ve kamu araçlarının yandığı, mağazaların camlarının kırıldığı ve yağmalandığı, bazı mağazaların ve kamu binalarının ateşe verildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel