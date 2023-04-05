Fransa Cumhurbaşkanı Macron Resmi Ziyaret İçin Çin'de
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BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çarşamba günü öğleden sonra Beijing'e geldi.
BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine Çarşamba günü öğleden sonra Beijing'e geldi. Macron'un Çin ziyareti Cuma gününe kadar sürecek.
Macron, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'yu da ziyaret edecek.
Kaynak: Xinhua / Güncel